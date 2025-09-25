プロ野球パ・リーグは24日、各地で2試合が行われました。首位ソフトバンクは4位楽天から8得点を奪い快勝。前カードのオリックスとの4連戦は“40残塁”とあと1本が出ず、痛い4連敗を喫していました。この日は打順を大きく入れ替えて臨むと、初回から打線がつながります。先頭の柳田悠岐選手から3者連続安打を放つと、柳町達選手の犠牲フライなどで2点を先制。その後もコンスタントに追加点を奪い、6回までに8-1の大量リードを奪いま