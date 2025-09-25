2025年9月23日、中国メディアの騰訊汽車は、トヨタが中国で販売チャネルの統合を試みていると報じた。記事は、複数の消息筋から得た情報として、トヨタ中国が販売チャネルの調整を試み始めており、トヨタ系ディーラーを1カ所しか残さない都市については、その店舗が広汽トヨタと一汽トヨタの両方の全車種を同時に販売する権限を持つようにして各ブランドの「サービス空白地帯」をつくらないようにしていると紹介。すでに7〜8月に約