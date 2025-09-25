「有力馬次走報」（２４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆府中牝馬Ｓ１１着のミアネーロ（牝４歳、美浦・林）は新潟牝馬Ｓ（１０月１９日・新潟、芝２２００メートル）を目標に調整される。小倉記念４着の僚馬ラスカンブレス（牡４歳）はオクトーバーＳ（１０月１３日・東京、芝２０００メートル）に向かう。◆ジュライＳ６着