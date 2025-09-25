「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）一昨年の覇者ママコチャは２４日、前走から引き続きコンビを組む岩田望を背に栗東坂路で追われ、セントウルＳ２着を叩いての上積みを感じさせる力強い走りを披露した。２度目の戴冠へ向けて、態勢は文句なしだ。一昨年の覇者ママコチャはコンビ継続の岩田望を背に栗東坂路へ。単走馬なりでも動きは力強く、ひと叩きされた上積みが十分感じられる内容で４Ｆ５２秒１−３８秒０−１