「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）初の海外遠征も気分は上々だ。香港でＧ１・４勝の実績を持つラッキースワイネスは２４日、中山競馬場の芝コースで最終リハ。道中は淡々としたペースで直線もびっしり追われることはなかったが、脚取り軽快に６Ｆ８４秒１−４０秒４−１２秒７を計時した。見届けたマン師は「とてもうまくいきました。調子が上がってきているのは分かっていたし、納得しています」とご満悦。騎乗し