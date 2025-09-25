「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）勢いは止まらない。２連勝中のテーオーパスワードは２４日、栗東坂路で単走追い。馬なりで４Ｆ５３秒５−３８秒６−１２秒０をマークし、高柳大師は「先週しっかりとやっているので調整程度。（手綱を）持ったままでも動きは良かった」と満足げな表情を浮かべた。３歳時にはケンタッキーダービーに挑戦して５着。骨折明け初戦こそ５着に敗れたが、その後は連勝。前走は控える形から切れ