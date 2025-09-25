◇パ・リーグソフトバンク8―3楽天（2025年9月24日楽天モバイル）【記者フリートーク】もう二度とあの激痛は嫌だ。柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すね付近に受けた自打球について「キャリアハイの痛さ」と語った。試合後は松葉づえで球場を後に。「当たってみてくださいよ。まじでたまらん。歩けんのですよ」。記者は嫁にすねを蹴られたことしかないので、痛みのほどは分からないが。再発防止のために2種類