「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉新馬戦−札幌２歳Ｓを連勝中のショウナンガルフ（牡、須貝）はホープフルＳ（１２月２７日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。２１日の阪神新馬戦を７馬身差で制したボクマダネムイヨ（牡、東田）は放牧へ。その後はＪＢＣ２歳優駿（１１月３日・門別、ダート１８００