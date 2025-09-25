◇パ・リーグソフトバンク8―3楽天（2025年9月24日楽天モバイル）首位・ソフトバンクは24日、楽天を下して連敗を4で止めた。初回にレギュラーシーズン7年ぶりとなる1番で起用された柳田悠岐外野手（36）の右翼線二塁打からチャンスメークして2点を先制。右脛骨（けいこつ）の骨挫傷からの復帰3試合目での初安打が起点となり、チームに19イニングぶりの得点をもたらした。2回以降も着実に加点し、14安打8得点で快勝。優勝マ