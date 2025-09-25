タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀が出演し、10月23日からスタートするテレビ朝日系新バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜7：00）のメインビジュアルが解禁された。大自然をバックに、親交の深い2人にしか出せないコンビ感＆さわやかな笑顔あふれる1枚が完成した。【写真】仲良しコンビ！泥だらけになりながらも笑顔のヒロミ＆相葉雅紀今回、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大