「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）昨年２着からのリベンジを期すトウシンマカオは２４日、美浦坂路で併せ馬。ビービーエフォート（３歳２勝クラス）を６馬身追走する形でスタートし、ゴール前は気合をつけられてスピードアップ。４Ｆ５１秒８−３７秒３−１２秒１を計時して併入した。手綱を取った横山武は「坂路だったので（コースよりも）折り合いが良く、最後をサラッとという指示で、時計的にもいい動きだったと