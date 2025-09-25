テレ東では、10月9日(木)深夜2時5分より、音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」を放送します。MCには、俳優・アーティストなど幅広いジャンルで活躍をみせるKing & Prince永瀬廉！ 永瀬廉が音楽トークバラエティでMCを務めるのは初となります！サブMCは、個人で歌⼿活動も⾏っている、お笑いコンビ「パーパー」のほしのデ