毎年秋になると気になるのが、落ち着きと季節感を兼ね備えたヘアカラー。そこにレイヤーカットを合わせると、軽やかな動きと立体感が加わり、ぐっとおしゃれに見せてくれます。今回は、人気美容師さんたちが提案する「秋色 × レイヤー」スタイルをご紹介します。 深めマットベージュ × ラフなレイヤーボブ 秋らしい深みを感じるマットベージュをベースにしたレイヤーボ