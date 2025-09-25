◆パ・リーグロッテ５―０西武（２４日・ＺＯＺＯ）初完封がかかった９回のマウンドを前に、ロッテ・木村は建山投手コーチに「行かせてください」と続投を直訴した。自信も余力もあった。９回２死一塁、１２３球目のカットボールでネビンを三ゴロに仕留めると、ポーカーフェースを崩してガッツポーズを決めた。１５０キロ超の直球にスプリット、カットなどの変化球もさえて７回１死まで完全投球。試合途中、ロッカールームに