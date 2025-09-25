女優・吉永小百合（８０）が２４日、東京国際フォーラムで行われた主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（１０月３１日公開、阪本順治監督）の完成披露試写会で舞台あいさつした。「てっぺん―」は吉永の１２４本目の映画出演作で、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さん（２０１６年死去、享年７７）の成功と苦悩が描かれる。阪本監督らは、スペイン最大の「第７３回サン・セバスティ