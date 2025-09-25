麻薬取締法違反罪で２２日に起訴された俳優・清水尋也被告が２４日、保釈保証金２００万円を納付し、警視庁東京湾岸署から保釈された。午後７時過ぎ、黒のスーツ、ネクタイに身を包んだ清水被告が、警察官らに付き添われながらこわばった表情で同署の玄関に姿を見せた。ドアが開いた後は、瞳を左右に動かし、落ち着きがない様子だったが、正面に立つと正面を見据え「この度は申し訳ございませんでした」と言葉を発してから６秒