ＷＥリーグの三菱重工浦和のＧＫ池田咲紀子、ＤＦ後藤若葉、ＧＫ熊沢果歩、ＭＦ平川陽菜、ＦＷ高橋佑奈が２４日、浦和駅東口で「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター街頭キャンペーン」に参加した。熊沢、平川、高橋は警察官の制服を着用。犯罪被害者の支援活動への広報活動へ協力すると同時に、２８日に浦和駒場スタジアムにて実施されるＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮとの「さいたまダービー」のＰＲタブロイド紙を