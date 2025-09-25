日本有数のしょうゆメーカーが防犯パトロール隊を結成しました。千葉・銚子市に本社がある「ヤマサ醤油」は、市内の人口減少などに伴う地域独自のパトロール隊の存続が難しくなった現状を打開するため、有志で集まった社員約20人で防犯パトロール隊を結成しました。オレンジ色のベストと帽子を着用し、銚子駅周辺で不審者の目撃情報が多い場所や、自転車盗難が多発する場所をパトロールしました。パトロールは今後、毎月1回行われ