東京都の小池知事は、都内で火葬料金が高騰している問題について、都や自治体が火葬場の料金を含め運営会社を指導監督できるよう法の見直しを国に求めていく考えを示しました。小池都知事：都は、火葬場を指導監督する区市町村と連携し、料金を含む火葬場の経営管理に対する指導が適切に行えるよう、法の見直しを国に求めていく。この問題は、東京23区にある9つの火葬場のうち7つを運営する民間会社が火葬料金の値上げを繰り返し、