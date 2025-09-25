◆スプリンターズＳ追い切り（２４日・栗東トレセン）秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の追い切りが２４日、各地で行われた。「考察」を担当するヤマタケ（山本武志）記者は、連覇を目指すルガルに注目した。昨年は◎ルガルで３連単２９万円超の馬券を的中。決断の大きな決め手は、力強さがみなぎる１週前追い切りだった。栗東・坂路で５０秒９―１１秒７の優秀な時計に加え、ラスト１ハロンで西村淳が