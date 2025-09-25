【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比171.50ドル安の4万6121.28ドルで取引を終えた。米利下げを巡る観測が後退したことで、売り注文が優勢だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が23日の講演で、追加利下げの要否を経済指標を見極めて判断する姿勢を示したことが、引き続き材料視された。FRBの利下げペースが想定よりも遅くなるといった受け止めが広がった。ハ