アメリカのルビオ国務長官は国連でロシアのラブロフ外相と会談を行い、ウクライナでの「殺りくの停止」を求めました。ルビオ国務長官は24日、ニューヨークの国連本部でラブロフ外相と会談を行いました。詳しい内容は明らかになっていませんが、アメリカ政府によりますと、ルビオ長官はトランプ大統領が求めている「殺りくの停止」を改めて要求し、戦争の永続的な停止につながる有効な措置をとるよう求めたということです。一方、ロ