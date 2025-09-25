9月25日、timeleszの原嘉孝が30歳の誕生日を迎えた。 （関連：【動画あり】『タイプロ』参加当時の原嘉孝） オーディション『timelesz project』（Netflix／以下、『タイプロ』）を経てtimeleszに加入して7カ月が経った。グループとしても個人としても、バラエティ番組や歌番組、ドラマ、雑誌、ラジオへの出演など、多忙な日々を過ごしている。加入前は、ジュニア時代のグループでの活動を経て、俳優とし