くら寿司十条店（筆者撮影）【画像】くら寿司の「こだわり讃岐うどん｣はこんな感じお寿司だけでなく、麺類もケーキも、ハンバーガーも。今どきの回転寿司店は、それぞれの専門店に行かなくてもいいくらいに、充実したメニューを揃えている。なかでも「くら寿司」は、うどん・ラーメンにこだわる。9月5日からは、期間限定商品でこだわりの讃岐うどんを発売……ここで、香川県民が反応した。提供の手間がそれなりにかかる「釜揚げう