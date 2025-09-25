クアルコムは、パソコン（PC）向けの最新チップセット（SoC）「Snapdragon X2 Elite」「Snapdragon X2 Elite Extreme」を発表した。 Snapdragon X2 Elite 「Snapdragon X2 Elite」は、パソコン向けチップセットである「Snapdragon X」シリーズの最新プレミアムティア向けプラットフォームという位置づけ。Snapdragon X2 Elite搭載デバイスは、2026年上半期に発売される予定。 カスタムされた第3世代Qu