ポジション争いの中で繰り広げられた“バトル”に異論を唱えたコスター(C)Getty Imagesまさしく身体を張った激走が実らない低迷だっただけに、“同情”の声も広がった。9月21日に閉幕した世界陸上の東京大会では、競技中のアクシデントも少なくなかった。その中で同20日に行われた女子5000メートル決勝で、「本当に腹が立つ」と憤怒したのが、14位に終わったモーリーン・コスター（オランダ）だった。【写真】おでこ全開！世界