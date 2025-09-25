札幌市清田区の羊ケ丘通りを時速１８３キロで走行したとして、札幌市内に住む男が逮捕されました。道内の可搬式オービスによる検挙としては過去最高速だったということです。こちらはイタリア製の高級車。この高級車を運転していた男が、札幌市内の幹線道路を猛スピードで走行したとして逮捕されました。（記者）「車通りが非常に多い羊ケ丘通を時速１８３キロで走り、札幌方向に行きました」逮捕されたのは札幌市内に