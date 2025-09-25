Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２４日、アウェー・水戸戦（２８日）に向けて、静岡県焼津市内の専用グラウンドで公開練習を行った。前節（２０日）は同じ県内クラブのジュビロ磐田から初勝利を挙げた。須藤大輔監督は「戦う姿勢がよかった。やってきたことを、勇気を持ってやり切れた」と合格点。同時に「こういう試合を、どんな相手でもやらないと」と、リーグ首位に立つ水戸との対戦を見据えた。注目は３バックの中央を務める楠本卓海