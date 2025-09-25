23日に昇格したばかりの広島・内田が指揮官から直々の指導を受けた。「ヘッドを使うには（バットを）立てて構えた方がいいんじゃないか」と助言され、寝かせて構えるフォームを変更。「違和感はあったけど、打球は良かった」とうなずいた。「確実性を磨くこと」を主眼に置いた高卒3年目は、ウエスタン・リーグ出場83試合で打率・201、2本塁打、21打点。先発も見込まれる残り5試合に向け「来年につながるように。頑張りたい」と力