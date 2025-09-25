オリックスの球団アンバサダーで、本紙評論家・T―岡田氏（37）の新企画「とっておきの話聞いてオリます」の第5弾はオリックスの今後の戦い方について提言した。レギュラーシーズンの目標はリーグ3位死守でのクライマックスシリーズ（CS）進出。27日からは楽天との3連戦（京セラドーム）も控える。ポストシーズンでの下克上へ向けて望みをつなげたい古巣にエールを送った。【T―岡田氏とっておきの話聞いてオリます】