【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）【映像】大谷、エグい内角球→バットを破壊9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、力強い内角球で相手打者のバットを折った場面が話題となっている。1回裏ダイヤモンドバックスの攻撃、この回先頭で打席に入った1番のヘラルド・ペルドモに対して