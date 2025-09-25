ルビオ米国務長官（左手前から2人目）とロシアのラブロフ外相（右手前から2人目）の会談＝24日、ニューヨーク（ロシア外務省提供・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク、モスクワ共同】ルビオ米国務長官は24日、ロシアのラブロフ外相と国連総会に合わせてニューヨークで会談した。国務省によると、ルビオ氏はトランプ大統領がウクライナでの殺りく停止に加え、紛争終結に向けた「意味のある行動」をロシア側に求めていると強調した。