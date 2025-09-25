銃乱射事件が起きた米テキサス州ダラスの移民・税関捜査局（ICE）の施設＝24日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米南部テキサス州ダラスの移民・税関捜査局（ICE）の施設で24日、乱射事件があり、国土安全保障省などによると、不法移民の可能性がある拘束者1人が死亡、2人が重体となった。容疑者の男は直後に自殺し、現場で見つかった薬きょうにはICEを批判する文字が書かれていた。ただ、死傷した3人はICE職員ではなく、巻