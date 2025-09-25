国鉄（現ヤクルト）で本塁打王を獲得し、巨人ではコーチ、２軍監督などを歴任した町田行彦さんが、胆管がんのため都内の自宅で亡くなっていたことが２２日、分かった。９１歳だった。長野北高（現・県長野高）から５２年に国鉄に入団。右の強打の外野手として２年目から４番にも座った。４年目の５５年に３１本塁打でタイトルを獲得。２１歳での本塁打王はセ・リーグ最年少記録で、２０２１年にヤクルト・村上宗隆がこの記録に