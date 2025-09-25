NY株式24日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46121.28（-171.50-0.37%） S＆P5006637.97（-18.95-0.28%） ナスダック22497.86（-75.61-0.33%） CME日経平均先物45495（大証終比：+75+0.17%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも続落。序盤は上昇して始まったものの、すぐに下げに転じた。ただ、下押す動きまではなく、最高値圏からの調整といった雰囲気ではあった。