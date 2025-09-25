NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3768.10（-47.60-1.25%） 金１２月限は反落。時間外取引では、地政学的リスクの高まりや米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、独ＩＦＯ業況指数が予想外に低下し、ドル高に振れたことを受けて利食い売りが出た。日中取引では、ドル高や米新築住宅販売の急増を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS