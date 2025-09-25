NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.99（+1.58+2.49%） ロシアとウクライナの衝突が続くなか、ウクライナ軍がロシア石油関連施設への攻撃を継続していることが買い手がかり。露ヴォルゴグラード州の供給施設がドローンによる攻撃を受けた。ウクライナ停戦に向けて、米国や欧州連合（ＥＵ）がロシアに対する追加制裁を発動する可能性が高いほか、ロシアと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の軍事衝