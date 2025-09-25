JR西日本の長距離観光列車「ウエストエクスプレス銀河」＝山口県岩国市（共同）【ロンドン共同】鉄道の車両や駅舎のデザインをたたえる国際的な「ブルネル賞」の受賞結果が24日、ロンドンで発表された。車両部門でJR西日本の長距離観光列車「ウエストエクスプレス銀河」と蓄電池の電力で走るJR九州の電車「DENCHA（デンチャ）」、駅舎部門で上野駅公園口駅舎と長崎駅が選ばれた。1985年に創設された同賞は2014年以降、主催団体