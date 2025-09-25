【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、南部テキサス州の移民・税関捜査局（ICE）の施設で起きた銃撃事件について、ICEを批判する民主党の「過激な左派」が招いた結果だと主張し、取り締まりを強める姿勢を改めて強調した。