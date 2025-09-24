「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」が、「トーガ アーカイブス（TOGA ARCHIVES）」と初のコラボレーションスニーカー「GEL-CUMULUS 16 TG」を10月3日に発売する。TOGA AOYAMA、Harajuku、Kanazawa、TOGA公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 GEL-CUMULUS 16 TGは「トーガ（TOGA）」の2025年秋冬コレクションで登場し、9月に東京で開催したポップアップ「MOVEB y ASICS」で一般向けに初公