◎西武・今井は、25日の日本ハム戦に3年連続の2桁10勝をかけて先発。意気込みを聞かれると「先、越されちゃったんですけどね〜」。公私ともに仲のいい隅田が21日に先に10勝に初めて到達し、先輩右腕もうれしそうでした。