巨人・阿部監督が「近未来、レギュラーを張ってもらわないといけない」とし、ドラフト1位の高卒新人・石塚の1軍起用を続ける方針を示した。23日の広島戦で代打でプロ初安打をマーク。26日からの2.5ゲーム差で追う2位・DeNA2連戦（横浜）を含め、残り5試合での代打起用を示唆した。坂本も1年目の終盤に代打で決勝打となるプロ初安打を放つなど、2年目の正遊撃手奪取につなげただけに、19歳の正遊撃手候補に期待がかかる。