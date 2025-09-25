（武田記者）「浦幌町の畑です。無数のジャガイモが水に流されてしまいました。すべて泥をかぶって白くなり、出荷できないということです」十勝の浦幌町です。畑には９月２１日の豪雨で泥などをかぶったジャガイモが残っていました。およそ６０トンが収穫できなかったということです。北海道内では２１日未明に初めて「線状降水帯」が発生。釧路や十勝地方などで住宅街で冠水などの被害が相次いで確認されていましたが、農作物の