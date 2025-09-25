夏の勢いは本物だ。カピリナが迫力満点の動きを披露した。最終追いは坂路で併せ馬。ジャスリー（5歳3勝クラス）を目標に力強い脚さばき。豪快にチップを蹴散らしながら駆け上がった。仕掛けられるとさらに加速。ラスト1Fはこの日の美浦坂路の最速となる11秒8（4F53秒6）をマーク、僚馬に1馬身先着した。田島師は「時計もしまいも、いい動きだった」と初のG1挑戦を前に手応えを口にした。1週前追い切りも活発な動きを見せた。18