■ＤＭＰ 2,697円(+500円、+22.8％) ストップ高 ディジタルメディアプロフェッショナル [東証Ｇ]がストップ高。24日午前10時ごろ、独自開発の次世代エッジAIカメラSoC「Di1」を搭載した開発キット「Di1 Development Kit」の受注を開始したと発表した。優れた電力効率とステレオビジョン技術でエッジAI開発を加速するという。これを材料視した買いが急速に流入した。 ■アディッシュ 876円(+150円、+20.7％) ス