◇イースタン・リーグDeNA12―5楽天（2025年9月24日横須賀）来季の戦力構想から外れたDeNA・三嶋が、イースタン・リーグの本拠地最終戦・楽天戦（横須賀）の9回に今季最終登板。最速148キロの直球で3者凡退に抑えた。35歳は「僕はまだ野球を続けたい」と現役続行を表明。来季以降について「一番はNPBの球団でとは思いますが、野球に恩返しできるスタートにしたい」と続けた。また、同試合で先発予定だったバウアーは、