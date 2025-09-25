◇パ・リーグ西武0―５ロッテ（2025年9月24日ZOZOマリン）西武は2試合連続の零敗で、今季最多タイの借金11に逆戻りした。60勝71敗3分けで残り9試合となり、3年連続のシーズン負け越しが確定。西口監督は「うまくことが運んでくれない。浮き沈みが激しかった」と打線を嘆いた。木村に7回1死まで完全投球など快投を許し「（相手が）めちゃくちゃ良かったというふうには見えなかった。対策がうまくいかなかった」と振り返っ