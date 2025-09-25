巨人は24日、近藤大亮投手（34）が今季限りで現役を引退すると発表。27日のイースタン・リーグのロッテ戦（ジャイアンツタウン）後に会見を実施する。23年オフに金銭トレードでオリックスから加入。今季はオープン戦で右肩腱板を断裂し、移籍後に1軍登板することはできなかった。パナソニックから15年ドラフト2位でオリックスに入団。17年から3年連続で50試合以上に登板するなど救援投手として活躍した。ジャイアンツ球場