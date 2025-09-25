巨人は24日、球団OBの町田行彦（まちだ・ゆきひこ）さんが、22日午後1時58分に胆管がんのため、都内の自宅で死去したと発表した。91歳だった。長野県出身で、長野北から52年に国鉄（現ヤクルト）に入団。55年には31本塁打を放ち、セ・リーグ最年少記録となる21歳で本塁打王を獲得した。64年に自由契約となり、65年にテスト生として巨人に入団し、同年に現役を引退した。1415試合で打率・233、129本塁打、459打点。引退後は2軍