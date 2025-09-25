◇パ・リーグ楽天3―8ソフトバンク（2025年9月24日楽天モバイル）楽天は先発のヤフーレが、3回1/3を6安打5失点と炎上して大敗。試合がなかった3位オリックスとは5ゲーム差に広がり、CS進出へ厳しい状況となった。「大事な時期に任せてもらった試合で踏ん張ることができず、申し訳ないです」とヤフーレ。三木監督も「先に点を取られて、向こうが優位に進んでしまった」と嘆いた。